بالصور.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة نصف نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بوم الجمعة المقبل في المجمعة.

وعمد مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، حيث أجري مناورة علي منتصف الملعب بمشاركة 15 لاعبًا، تم استدعائهم من الفريق الأولمبي، واشتملت المناورة على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.