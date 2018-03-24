بالفيديو.. كويتي يجلد مشاهير مواقع التواصل

خالد الظفيري(صدى):

وثق مواطن كويتي ، مقطع فيديو هاجم فيه بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن تجردوا من العادات والقيم .

وأظهر المقطع ، المواطن وهو يتهم البنات والشباب بقلة الدين والحياء ، قائلًا ” بنات شوارع .. الرجولة غابت عن أزواجهم . اتقوا الله ” .