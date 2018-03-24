بالفيديو.. كويتي يجلد مشاهير مواقع التواصل
وثق مواطن كويتي ، مقطع فيديو هاجم فيه بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن تجردوا من العادات والقيم .
وأظهر المقطع ، المواطن وهو يتهم البنات والشباب بقلة الدين والحياء ، قائلًا ” بنات شوارع .. الرجولة غابت عن أزواجهم . اتقوا الله ” .
مواطن «يجلد» بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي : بنات شوراع .. والرجولة غابت عن أزواجهم. pic.twitter.com/ExJ0CNQ2OR
— المجلس (@Almajlliss) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44483 ] نشر منذ 30 دقيقة
صدقت ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3121 ] نشر منذ 27 دقيقة
صح لسانك و للأسف مو الكويت بس بل غالبية دول الخليج و الدول العربية
alfahd42[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 27 دقيقة
خله وياهم