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بالفيديو.. كويتي يجلد مشاهير مواقع التواصل

بالفيديو.. كويتي يجلد مشاهير مواقع التواصل
خالد الظفيري(صدى):

وثق مواطن كويتي ، مقطع فيديو هاجم فيه بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، ممن تجردوا من العادات والقيم .
وأظهر المقطع ، المواطن وهو يتهم البنات والشباب بقلة الدين والحياء ، قائلًا ” بنات شوارع .. الرجولة غابت عن أزواجهم . اتقوا الله ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3121 ] نشر منذ 27 دقيقة

صح لسانك و للأسف مو الكويت بس بل غالبية دول الخليج و الدول العربية

[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 27 دقيقة

خله وياهم

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