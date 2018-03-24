بالصور.. جامعة الملك سعود تشارك في ساعة الارض

سعيد العجل(صدى):

شاركت جامعة ‏⁧‫الملك سعود‬⁩ في ⁧‫الحدث العالمي ساعة الأرض‬⁩ وذلك بمتابعة وإشراف معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر العمر حيث تم إطفاء الأنوار في البهو الرئيس لمنبى ادارة الجامعة وشكل نخبة من الطلاب الحروف الاولى لمسمى الجامعة باللغة الانجليزية KSU وذلك من خلال استخدام الإضاءة الخفيفة عبر الكشافات الصغيرة التي كانوا يحملونها.

وتاتي مشاركة جامعة الملك سعود لدعم المشاركة الإيجابية في المجتمع وذلك تجسيدا لقوة العمل الجماعي في مواجهة ⁧‫التغير المناخي‬⁩.