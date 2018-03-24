غدًا.. المنتخب الوطني لدرجة الشباب يواجه نظيره في أرمينيا

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب الوطني لدرجة الشباب مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة دبي الدولية الودية أمام منتخب أرمينيا في الساعة 7.00 من مساء يوم غدٍ الأحد، بتوقيت الإمارات على ملعب ذياب عوانه بمقر الاتحاد الاماراتي لكرة القدم.

ويأتي اللقاء ضمن معسكر المنتخب الوطني المقام كمرحلة أولي من الإعداد لكأس أسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

علي الصعيد الميداني، استأنف لاعبو المنتخب تدريبهم مساء اليوم السبت، علي ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير للمنتخب خالد العطوي، وقسم الجهاز الفني في بداية الحصة التدريبية الاعبين إلي مجموعتين.

أدت المجموعة الأولي التي شارك في مباراة المنتخب أمس أمام تايلاند ميران استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الأخرى تمرين علي التنظيم الدفاعي تلاه مران علي التحول من الدفاع إلي الهجوم، واختتمت الحصة التدريبية بمران علي الكرة الثابتة.

من جهه أخري أقامت إدارة المنتخب الوطني لدرجة الشباب مأدبة غداء اليوم السبت، للعبي المنتخب والأجهزة الفنية والطبية، في أحد مطاعم مينة دبي، وذلك علي هامش معسكر المنتخب المقام في دولة الامارات.