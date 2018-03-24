بالصور.. إصابة أحد منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعرضَ أحد منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة لإصابات ، مع والدته وزوجتيه ، جراء حادث اصطدام المركبة التي تقلهم من نوع سوناتا باثنان من الجمال السائبة على طريق معشوقة – دهمه، فيما كانت اسعافات الهلال الأحمر قد باشرت الحادث ونقلت كافة المُصابين للعلاج .

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني قائلاً: ورد بلاغ على الرقم الموحد لغرفة عمليات الهلال الاحمر 997 ليل أمس الجمعة ، يفيد بوجود حادث تصادم انقلاب ، و الموقع معشوقه – دهمه، وقد تم توجيه فرقتين إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح أنَ الحادث عبارة عن اصطدام سيارة من نوع سوناتا بجملين سائبين ونتج عنه أربع إصابات .

وقال ” الزهراني ” : تم تقديم الخدمة الإسعافية لحالة واحدة بالموقع ونقلها ، وثلاث حالات نُقلت عن طريق المواطنين فور وقوع الحادث ، مؤكدًا أن جميع الحالات نُقلت لمستشفى القرى العام .

واوضح متحدث الهلال الأحمر بالباحة، أن الحادث كان لأحد موظفي غرفة عمليات الهلال الأحمر، وأحد الكفاءات المتميزة وهو ” عائض بن محمد الغامدي ” ، مبينًا أنه قد تم الاطمئنان على صحته من قبل مسئولي الهيئة وعلى رأسهم معالي رئيس الهيئة، ومدير عام الفرع بالمنطقة، وتواجد مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية، والقائد الميداني ، ومدير العمليات، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى، في حين تم نقله من مستشفى القرى لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، سائلين الله له ولأسرته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .