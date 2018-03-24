دراسة طبخ اللحوم والأسماك في درجات حرارة عالية يرفع الضغط

نورة الشهري(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن طبخ اللحوم والأسماك في درجات حرارة عالية بما في ذلك الشوي يزيد خطر ارتفاع الضغط بنسبة 15%، وأن تناول اللحوم والأسماك أكثر من 15 يومًا في الشهر يؤدي إلى تزايد هذا الخطر بنسبة 17%.

وأضافت الدرسة أن تسخين اللحوم بكل أنواعها في درجة حرارة عالية يؤدي إلى إطلاق مكونات كيميائية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الدراسة إلى ضرورة مراجعة طرق الطبخ وعدم اللجوء إلى الحرارة العالية. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم مؤشراً على خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة.