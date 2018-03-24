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شاهد.. لائحة طريفة بأحد المحلات التجارية

شاهد.. لائحة طريفة بأحد المحلات التجارية
اميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة طريفة للائحة بقسم الخضراوات ، في أحد المحلات التجارية .
وأثار محتوى اللائحة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ترجمت العبارات الإنجليزية المدونة عليها ، بصورة خاطئة تحولت لموقف مضحك .
وتضمنت اللوحة صورة للجزر ، دون عليها اسمه باللغة الإنجليزية ، ليكتب فوقها ترجمتها العربية على أنها ” طماطم ” ، والأكثر طرافة ، هو ترجمة بلد المستورد أستراليا ، إلى كلمة ” أوستر علية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 42 دقيقة

يافرحة الذر وسط ابا الحنش

[ عدد التعليقات: 9013 ] نشر منذ 33 دقيقة

هههههههههههه. أوستر علية . رَبِــنا يوستر عليــك .😅😄😁😅.

[ عدد التعليقات: 9013 ] نشر منذ 28 دقيقة

بَـــــس إيـــش جـاب أم ألطمـــاطـــم للجَــــزر .🙄🤔.

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