شاهد.. لائحة طريفة بأحد المحلات التجارية

اميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة طريفة للائحة بقسم الخضراوات ، في أحد المحلات التجارية .

وأثار محتوى اللائحة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ترجمت العبارات الإنجليزية المدونة عليها ، بصورة خاطئة تحولت لموقف مضحك .

وتضمنت اللوحة صورة للجزر ، دون عليها اسمه باللغة الإنجليزية ، ليكتب فوقها ترجمتها العربية على أنها ” طماطم ” ، والأكثر طرافة ، هو ترجمة بلد المستورد أستراليا ، إلى كلمة ” أوستر علية ” .