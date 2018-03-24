” المقدشي ” يوجه بسرعه صرف المرتبات وإعطاء الأولوية للمرابطين في الجبهات

سعيد العجل(صدى):

وجه مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بسرعة صرف المرتبات للوحدات التي قامت بإخلاء مرتبات الأشهر الماضية واعطاء أولوية الصرف للمرابطين في جبهات القتال وأسر الشهداء والجرحى وتسهيل وصول المرتبات للمُقاتلين وفق آليات واجراءات سليمة تضمن وصولها بصورة منتظمة ومنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الدائرة المالية بوزارة الدفاع والذي شدد خلاله على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة ومنع حدوث أي اختلالات والتعامل بحزم مع أي تلاعب أو تقصير.

واطلع الفريق المقدشي خلال زيارته للدائرة المالية على سير العمل والصعوبات الماثلة ونقل لقيادات الدائرة تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبي الدائرة المالية.. مؤكداً على أهمية استكمال اعداد قاعدة البيانات ومراجعة وتصحيح الكشوفات وضبط آليات الصرف والإنفاق، وتفعيل عملية التنسيق والتعاون مع بقية الدوائر والجهات في سبيل تحسين مستوى الأداء وتجسيد العمل المؤسسي والانضباط الإداري.

وثمّن الفريق المقدشي جهود الأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفهم الداعمة للشعب اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.