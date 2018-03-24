بالفيديو.. أحد أفراد الجيش السعودي لم يمنعه كُبر سنّه
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحتوي على صورة لمقاتل سنه كبير في الجيش السعودي.
وقال موثق الفيديو، ” إن أحد أفراد الجيش السعودي لم يمنعه كُبر سنّه في الدفاع عن وطنه.. هنيئًا للوطن هؤلاء الرجال الذين أبوا أن تمنعهم الظروف في الدفاع عن بلادهم ” .
أحد أفراد الجيش السعودي لم يمنعه كُبر سنّه في الدفاع عن وطنه .. هنيئًا للوطن هؤلاء الرجال الذين أبوا أن تمنعهم الظروف في الدفاع عن بلادهم 🇸🇦#نجران_الآن pic.twitter.com/4dAlzzilGy
— مـحـزم يـام #نجران (@Girded_Yam) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
مطر الجابري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا خالي الله يطول عمره ويستر عليه وينصرنا على من عادانا