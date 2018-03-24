بالفيديو.. أحد أفراد الجيش السعودي لم يمنعه كُبر سنّه

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحتوي على صورة لمقاتل سنه كبير في الجيش السعودي.

وقال موثق الفيديو، ” إن أحد أفراد الجيش السعودي لم يمنعه كُبر سنّه في الدفاع عن وطنه.. هنيئًا للوطن هؤلاء الرجال الذين أبوا أن تمنعهم الظروف في الدفاع عن بلادهم ” .