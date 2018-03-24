المملكة تدين وتستنكر بشدة انفجار الإسكندرية

القاهرة(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالقاهرة، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا حرص المملكة على وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها اليوم، إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في شارع المعسكر الروماني في منطقة سيدي جابر شرق المحافظة.

وأوضح البيان، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فضلا عن تلفيات في بعض السيارات المتوفقة على جانبي الطريق.