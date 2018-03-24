الحوثي يدفع بفتيات اليمن لطلب الزواج من ” تويتر “
استمرارًا لجرائم المليشيات الحوثية في اليمن ، أجبرت سيدة يمنية على عرض بناتها الخمس للزواج وذلك على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
ولجأت الأم إلى هذه الطريقة ، حيث كتبت يوم أمس الجمعة “ جمعه مباركة عندي خمس بنات بنت شابات في سن الزواج والحال بعد سيطرة المليشيات على اليمن يعلم به الله وأرغب مساعدتي في زواج بناتي الخمس ” .
ويأتي ذلك ، في ظل انتهاك الحوثيين للحريات ولحقوق الإنسان ، وقمع الشعب اليمني تحت سيطرته في المناطق المختلفة من البلاد ، بتجنيد الأطفال والدفع بهم على جبهات القتال ، بالإضافة إلى تفجير وتدمير منازل المواطنين ، وسرقة ممتلكاتهم ، وقتل رجالهم ونسائهم ، من المعارضين لهم ، وهو ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية في الآونة الأخيرة .
الواقع[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 18 دقيقة
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