الحوثي يدفع بفتيات اليمن لطلب الزواج من ” تويتر “

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا لجرائم المليشيات الحوثية في اليمن ، أجبرت سيدة يمنية على عرض بناتها الخمس للزواج وذلك على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

ولجأت الأم إلى هذه الطريقة ، حيث كتبت يوم أمس الجمعة “‏ جمعه مباركة عندي خمس بنات بنت شابات في سن الزواج والحال بعد سيطرة المليشيات على اليمن يعلم به الله وأرغب مساعدتي في زواج بناتي الخمس ” .

ويأتي ذلك ، في ظل انتهاك الحوثيين للحريات ولحقوق الإنسان ، وقمع الشعب اليمني تحت سيطرته في المناطق المختلفة من البلاد ، بتجنيد الأطفال والدفع بهم على جبهات القتال ، بالإضافة إلى تفجير وتدمير منازل المواطنين ، وسرقة ممتلكاتهم ، وقتل رجالهم ونسائهم ، من المعارضين لهم ، وهو ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية في الآونة الأخيرة .