حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

حمود العنزي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، بالإضافة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا عليها ، وذلك يوم غد الأحد .

وأوضحت ، أن هناك توقعات بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .