بالصور.. منتخب بلجيكا يعلن قميص الاحتياطي بطريقة كوميدية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم، عن القميص الاحتياطي الجديد للمنتخب والذي من المنتظر أن يظهر به أمام الأخضر، يوم الثلاثاء في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم.

وظهر لاعبو منتخب بلجيكا يرتدون النظارات الشمسية في الإعلان الرسمي للقميص الجديد.

وأعلن منتخب بلجيكا عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن شكل القميص الجديد الذي جاء باللون الأصفر معلقًا ، ” سوف نرتدي هذا القميص أمام السعودية ولكننا سنترك النظارات الشمسية في غرف خلع الملابس وقتها ” .