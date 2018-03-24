” السلمي ” يكشف علاقة قطر بعملية الإسكندرية الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

كشف الدكتور محمد السلمي ، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ، عن علاقة الحادث الإرهابي في مصر ، بالتحريض القطري للجماعات الإرهابية .

وجاء ذلك بعدما عرضت قناة الجزيرة ، تقريرًا يدعوا في مضمونه على ذلك ، قبل ساعات من تنفيذ العملية الإرهابية في الإسكندرية ، حيث قال ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : يبدو أن تنظيم الأخوان عاد لممارسة نشاطاته من خلال تنفيذ عمليات إرهابية في مصر. العجيب أن هذا جاء بعد ساعات فقط من تقرير وتغريدة لحساب قناة الجزيرة تشجع على العنف .