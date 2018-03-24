بالصور.. فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية في جدة

نايف السالم(صدى):

شاركت دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت شعار ” قادة وأبطال ومدافعون ” .

وساهمت خريجات علم الاجتماع من الفتيات في التعريف بقيمة العمل التطوعي الذي يساهمن فيه على مدار العام، وقد تضمن الركن الخاص بهن لوحات من التصوير الفوتغرافي لإحدى المتميزات في هذا المجال.

ولاقى هذا الركن استحسان الحضور خاصة وأن الفتيات أكدن على دورهن الحالي من متلقيات للخدمة إلى مبادرات ومعطاءات تحت شعار «عطاء الخير»، وهو الشعار الذي اختارته الفتيات لجميع أنشطتهن التطوعية على مدار العام.