فاسكيز يرغب في مشاركة ميسي بلقاء إسبانيا والأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز، إن منتخب ” لا روخا ” يريد مواجهة أقوى المنتخبات لذلك فمن الأفضل أن يلعب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي المباراة الودية التي يستضيفها ملعب ” واندا متروبوليتانو ” بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف جناح ريال مدريد، في تصريحات صحيفة اليوم السبت، ” تبدو مشاركته محل شك، وسنرى ما سيحدث ” ، في إشارة إلى الإصابة العضلية التي يعاني منها ميسي ومنعته من المشاركة في الفوز على إيطاليا بهدفين نظيفين أمس وقد تبعده عن لقاء إسبانيا.

وأكد فاسكيز أن المنتخب الإسباني مليء باللاعبين الجيدين، لافتا بخصوص المنافسة على لقب كأس العالم في روسيا إلى أنه ليس من المهم ” التفكير فيما إذا كنا المرشحين أو لا. فسنعمل ونعلم نقاط قوتنا من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم بالمستوى اللائق والمطلوب ” .