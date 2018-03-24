رسميًا.. النصر يتعاقد مع ” دانيال كارينو “

ماجد الأشرم(صدى):

اتفقت إدارة نادي النصر، اليوم السبت، رسميًا مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو لتدريب الفريق الاول للموسم القادم .

وأكدت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على ثقتهم به لتحقيق مزيدًا من النجاحات التي ترتقي لطموح و تطلعات جماهير العالمي.