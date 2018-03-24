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رسميًا.. النصر يتعاقد مع ” دانيال كارينو “

رسميًا.. النصر يتعاقد مع ” دانيال كارينو “
ماجد الأشرم(صدى):

اتفقت إدارة نادي النصر، اليوم السبت، رسميًا مع المدرب الأورغوياني دانيال كارينو لتدريب الفريق الاول للموسم القادم .

وأكدت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على ثقتهم به لتحقيق مزيدًا من النجاحات التي ترتقي لطموح و تطلعات جماهير العالمي.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 50 دقيقة

الف الف الف مبروووك لكل عالمي وعالميه

الحمد لله والشكر

عاد الحبيب الأولي

عاد وسيهزم الجميع إن شاء الله

شكرا السويلم شكرا المالك

سيروا ونحن خلفكم

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