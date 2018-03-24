بالفيديو والصور.. مأدبة غداء للاعبين المنتخب الوطني لدرجة الشباب

ماجد الأشرم(صدى):

أقامت إدارة المنتخب الوطني لدرجة الشباب، مأدبة غداء للاعبين، اليوم السبت، ضمن استعداداته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، والمقرر إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل.

ويواصل المنتخب الوطني لدرجة الشباب تدريباته ضمن معسكره في الإمارات الذي يمتد حتى السابع والعشرين من شهر مارس الجاري بحصة تدريبية في الرابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء.

ويشارك المنتخب الوطني لدرجة الشباب خلال معسكره في بطولة دبي الدولية الودية والتي تضم إلى جواره منتخبات الإمارات، وأرمينيا، وتايلاند.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لدرجة الشباب سيفتتح مشاركته في بطولة دبي الدولية الودية يوم 23 من شهر مارس الجاري بمواجهة منتخب تايلاند، على أن يلتقي في يوم 25 من الشهر ذاته بمنتخب أرمينيا، ويختتم المنتخب مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب الإمارات يوم 27 مارس الجاري.