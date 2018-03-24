الليله ” ساعه الارض ” من 8:30 – 9:30
الطرق والشوارع سيتم اطفاء انارتها:
طريق الملك فهد كاملا ( الامانة – الهيئة العليا – وزارة النقل)
شارع التحلية
طريق ديراب
شارع احمد بن حنبل
شارع عائشة بنت ابي بكر
طريق الملك عبدالله ( الهيئة العليا )
طريق ابوبكر الصديق ( الهيئه العليا )
منتزه اللمك عبدالله حي الملز
حديقة المعالم حي المغرزات
حديقة السلم حي العليا
منتزه الروضة حي الروضة
حديقة الفلاح حي الفلاح
منتزه المناخ حي المناخ
حديقة الخالدية حي الخالدية
حديقة ولي العهد حي المعذر
حديقة الأريج حي السلام
حديقة الشعيب حي نمار
اترك تعليقاً