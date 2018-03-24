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تحليل الجولة الـ 19 من دوري الصالات السعودي

تحليل الجولة الـ 19 من دوري الصالات السعودي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

مشاهدات من هذه الجولة :ــ
1. تم تأخير هذه الجولة أسبوع.
2. التأخير والتقديم في مباريات الدوري عامة يسبب مشاكل كبيرة للفرق وراحة سلبية يظهر تأثيره على فرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى .
3. بعض الفرق استغنت عن اللاعبين المحترفين .
4. لايزال الدعم المادي والإعلامي بعيد كل البعد عن هذا الدوري .
5. هذه الجولة شهدت هبوط في مستوى بعض الفرق وخسائر مفاجئة مثل فريق الجبلين ورضوى .
6. سجل في هذه الجولة 57هدف .
7. الاتفاق ابتعد بصدارة الدوري و54نقطة واقوى دفاع وحراسة في الدوري ب 57هدف وسجل 130كثاني اقوى هجوم في الدوري .
8. الاتفاق يحتاج إلى 4نقاط من 9 نقاط لضمان بطولة الدوري .
9. أي خسارة أو تعادل لمنافسه القادسية وفوز الاتفاق في المباراة القادمة انتهى الدوري للاتفاق .
10. القادسية يملك اقوى هجوم و157هدف وثالث اقوى دفاع وحراسه بعد الشعيب ومصدة استقبل مرماه 76 هدف وقد يكون ضعف حراسة القادسية ودفاع القادسية هي اهم أسباب خسارة الدوري .
11. الشعيب رغم امتلاكه رقم مميز في استقباله للأهداف 63هدف لكن لايزال يتراجع في الترتيب ؟
12. يعتبر مدرب الجبلين ومدرب العرض من افضل المدربين في الدور الثاني حيث نقلوا فرقهم بشكل كبير فني وبدنيا إلى مراحل متقدمة .
13. الصقور ودع الدوري بلا أي نقطة .
14. خطر الهبوط يهدد ثلاث فرق المجد والريان ورضوى .
15. مصدة يتقدم إلى المركز الثالث وعودة جيدة لهذ الفريق بقيادة الموسيقار عبدية مدرب ولاعب .
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المباريات
الاتفاق x الشعيب
المكان صالة نادي الاتفاق الوقت 3:30عصرا ؟
• الاتفاق متصدر الدوري ويبحث عن مواصلة الصدارة .
• الشعيب في المركز الثالث ويحاول تحسين مركزه .
• الشعيب هناك نقص أربعة لاعبين عن الفريق ؟
• الاتفاق يملك افضل لاعب محترف في الدوري السعودي رفائيل سوزا .
المباراة كانت قوية من الفريقين انتهى الشوط الأول بتقدم اتفاقي 3×2 المباراة كانت قوية من الفريقين وسجالا تميز الاتفاق بخبرة نجومه وصناعة الفارق من المحترف البرازيل إصرار الاتفاقين على الفوز وحرصهم الكبير على الثلاث نقاط كان اكثر .
الشوط الثاني كان اكثر سرعة وحماس وتميز من الاتفاق علوني وفيصل وسوزا فيما كان لاعب المواليد هوبا والأبرز من الشعيب مع الحارس فهد .
• سجل للاتفاق علوني هدفين وفيصل هدفين وسوز والشيخ هف لكل منهما.
• الاتفاق إلى النقطة 54 والصدارة .
• الشعيب إلى النقطة 37والمركز الرابع .
• الشعيب فريق جيد ومن افضل الفرق في الدوري لكن تلقى خسائر غريبة جدا خسر فيها 12نقطة .
• الشعيب يحتاج إلى محترف يساعد الفريق في الموسم المقبل ان أرادوا المنافسة على بطولة الدوري .
• الاتفاق يملك اقوى مجموعة لاعبين على مستوى المملكة العربية السعودية ومحترف برازيلي رائع ودعم أداري كبير .
• الاتفاق من اكثر الفرق في الدوري ثبات على تشكيلة واحدة من بداية الدوري
• التحكيم يحتاج إلى عمل كبير .
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القادسية x الريان
تمكن القادسية من الوصول إلى النقطة 48بعد فوزه على الريان 8x 2 .
• القادسية دخل المباراة بعد خسارة من العرض في الجولة18 5×3.
• القادسية انتصر على المجد الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة 13×0.
• الريان يحاول الهرب من الهبوط وهو في المركز 10و15 نقطة بينه وبين المجد نقطتين فقط .
• المباراة كانت من طرف القادسية مستوى ونتيجة سجل للقادسية عمر الدبل 3اهداف والدحيم هدفين وعم وعلى صالح وعبدالاله هدف لكل منهم .
• القادسية وصل إلى النقطة 48 في المركز الثاني في انتظار أي إخفاق من الاتفاق في انتطار المباراة الفاصلة بين الفريقين .
• الريان يقي في المركز العاشر و15نقطة و لايزال يعاني من غياب محمد مختار اللاعب والمدرب .
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مباراة النهضة x الجبلين
الملعب صالة نادي النهضة الدمام
الوقت 3ك30 عصرا
• النهضة فريق يضم لاعب محترف برازيلي على مستوى عالي جدا برونو .
• الجبلين يملك فريق جيد ومنظم يحاول التقدم وتحسين مركز ه.
المباراة كانت جيدة من الفريقين افتتح الجبلين التهديف في الدقيقة 6 بالهدف الاولى يتعادل النهضة في نفس الوقت بعد هدف الجبلين بثواني .
في الدقيقة التاسعة يتقدم النهضة بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم النهضة 2×1
الشوط الثاني استمرت هذه النتيجة الى الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني بعده تعادل الجبلين 2×2
في الدقيقة 11 يتقدم النهضة 3×2 وفي الدقيقة 17 يضيف النهضة الهدف 4 وقبل النهاية يسجل الخامس لينهي المباراة بفوز على الجبلين 5×2 .
• النهضة إلى المركز السادس و 27نقطة .
• الجبلين إلى المركز الثامن و23نقطة .
• سجل أهداف النهضة المحترف البرازيلي برونو هاترك و عبدالله الزيد ونواف القحطاني هدف لكل منهم .
• قدم حارس النهضة الجديد نواف اليامي مستوى جيد .
مصدة x الصقور
• الملعب صالة مدينة الملك خالد يرحمه الله بتبوك .
• الوقت 3عصرا .
• مصدة طموح تحسين مركزة والتقدم إلى الأمام .
• الصقور تأدية واجب فقط وتحسين مشاركة لفريق الصقور .
• الصقور بلا نقاط إلى هذه الجولة .
المباراة كانت مفاجئة لمصدة الذي كان يتوقع ان الصقور صيد سهل لكن المباراة دخلت في مرحلة صعبة جدا على مصدة الذي تمكن من الفوز 5×4 بصعوبة كبيرة .
• مصدة بهذا الفوز إلى المركز الثالث و 38نقطة .
• الصقور إلى الهبوط بدون أي نقاط .
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العرض x المجد
الملعب صالة نادي المجد بينبع
الوقت 4عصرا .
المباراة سيطر عليه فريق العرض من البداية وكان واضح الرغبة الكبيرة بالفوز من فريق العرض والتقدم إلى المراكز الأربعة في صدارة الدوري المجد لم يظهر بصورة جيدة نهائيا .
• العرض إلى المركز الخامس و 36نقطة .
• المجد بقي في المركز 11 و13نقطة .
• العرض لايزال يقدم مستويات كبيرة وجميلة .

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مباراة الخالدي x رضوى
تمكن الخالدي من الفوز على فريق رضوى 8×3
• الملعب مدينة الملك خالد بتبوك .
• التوقيت الساعة 4:30 عصرا .
• الخالدي خسر المباراة المؤجلة أمام مصدة 10×8 .
• رضوى تعادل مع المجد 5×5 في المباراة الماضية .
المباراة كانت من طرف الخالدي الذي تمكن من تسجيل 8 أهداف في مرمى رضوى .
• بهذا الفوز الخالدي إلى المركز السابع و 25نقطة .
• رضوى يدخل مرحلة الخطر والهبوط التاسع و20 نقطة .


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