تحليل الجولة الـ 19 من دوري الصالات السعودي

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي (صدى):

مشاهدات من هذه الجولة :ــ

1. تم تأخير هذه الجولة أسبوع.

2. التأخير والتقديم في مباريات الدوري عامة يسبب مشاكل كبيرة للفرق وراحة سلبية يظهر تأثيره على فرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى .

3. بعض الفرق استغنت عن اللاعبين المحترفين .

4. لايزال الدعم المادي والإعلامي بعيد كل البعد عن هذا الدوري .

5. هذه الجولة شهدت هبوط في مستوى بعض الفرق وخسائر مفاجئة مثل فريق الجبلين ورضوى .

6. سجل في هذه الجولة 57هدف .

7. الاتفاق ابتعد بصدارة الدوري و54نقطة واقوى دفاع وحراسة في الدوري ب 57هدف وسجل 130كثاني اقوى هجوم في الدوري .

8. الاتفاق يحتاج إلى 4نقاط من 9 نقاط لضمان بطولة الدوري .

9. أي خسارة أو تعادل لمنافسه القادسية وفوز الاتفاق في المباراة القادمة انتهى الدوري للاتفاق .

10. القادسية يملك اقوى هجوم و157هدف وثالث اقوى دفاع وحراسه بعد الشعيب ومصدة استقبل مرماه 76 هدف وقد يكون ضعف حراسة القادسية ودفاع القادسية هي اهم أسباب خسارة الدوري .

11. الشعيب رغم امتلاكه رقم مميز في استقباله للأهداف 63هدف لكن لايزال يتراجع في الترتيب ؟

12. يعتبر مدرب الجبلين ومدرب العرض من افضل المدربين في الدور الثاني حيث نقلوا فرقهم بشكل كبير فني وبدنيا إلى مراحل متقدمة .

13. الصقور ودع الدوري بلا أي نقطة .

14. خطر الهبوط يهدد ثلاث فرق المجد والريان ورضوى .

15. مصدة يتقدم إلى المركز الثالث وعودة جيدة لهذ الفريق بقيادة الموسيقار عبدية مدرب ولاعب .

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المباريات

الاتفاق x الشعيب

المكان صالة نادي الاتفاق الوقت 3:30عصرا ؟

• الاتفاق متصدر الدوري ويبحث عن مواصلة الصدارة .

• الشعيب في المركز الثالث ويحاول تحسين مركزه .

• الشعيب هناك نقص أربعة لاعبين عن الفريق ؟

• الاتفاق يملك افضل لاعب محترف في الدوري السعودي رفائيل سوزا .

المباراة كانت قوية من الفريقين انتهى الشوط الأول بتقدم اتفاقي 3×2 المباراة كانت قوية من الفريقين وسجالا تميز الاتفاق بخبرة نجومه وصناعة الفارق من المحترف البرازيل إصرار الاتفاقين على الفوز وحرصهم الكبير على الثلاث نقاط كان اكثر .

الشوط الثاني كان اكثر سرعة وحماس وتميز من الاتفاق علوني وفيصل وسوزا فيما كان لاعب المواليد هوبا والأبرز من الشعيب مع الحارس فهد .

• سجل للاتفاق علوني هدفين وفيصل هدفين وسوز والشيخ هف لكل منهما.

• الاتفاق إلى النقطة 54 والصدارة .

• الشعيب إلى النقطة 37والمركز الرابع .

• الشعيب فريق جيد ومن افضل الفرق في الدوري لكن تلقى خسائر غريبة جدا خسر فيها 12نقطة .

• الشعيب يحتاج إلى محترف يساعد الفريق في الموسم المقبل ان أرادوا المنافسة على بطولة الدوري .

• الاتفاق يملك اقوى مجموعة لاعبين على مستوى المملكة العربية السعودية ومحترف برازيلي رائع ودعم أداري كبير .

• الاتفاق من اكثر الفرق في الدوري ثبات على تشكيلة واحدة من بداية الدوري

• التحكيم يحتاج إلى عمل كبير .

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القادسية x الريان

تمكن القادسية من الوصول إلى النقطة 48بعد فوزه على الريان 8x 2 .

• القادسية دخل المباراة بعد خسارة من العرض في الجولة18 5×3.

• القادسية انتصر على المجد الأسبوع الماضي في مباراة مؤجلة 13×0.

• الريان يحاول الهرب من الهبوط وهو في المركز 10و15 نقطة بينه وبين المجد نقطتين فقط .

• المباراة كانت من طرف القادسية مستوى ونتيجة سجل للقادسية عمر الدبل 3اهداف والدحيم هدفين وعم وعلى صالح وعبدالاله هدف لكل منهم .

• القادسية وصل إلى النقطة 48 في المركز الثاني في انتظار أي إخفاق من الاتفاق في انتطار المباراة الفاصلة بين الفريقين .

• الريان يقي في المركز العاشر و15نقطة و لايزال يعاني من غياب محمد مختار اللاعب والمدرب .

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مباراة النهضة x الجبلين

الملعب صالة نادي النهضة الدمام

الوقت 3ك30 عصرا

• النهضة فريق يضم لاعب محترف برازيلي على مستوى عالي جدا برونو .

• الجبلين يملك فريق جيد ومنظم يحاول التقدم وتحسين مركز ه.

المباراة كانت جيدة من الفريقين افتتح الجبلين التهديف في الدقيقة 6 بالهدف الاولى يتعادل النهضة في نفس الوقت بعد هدف الجبلين بثواني .

في الدقيقة التاسعة يتقدم النهضة بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم النهضة 2×1

الشوط الثاني استمرت هذه النتيجة الى الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني بعده تعادل الجبلين 2×2

في الدقيقة 11 يتقدم النهضة 3×2 وفي الدقيقة 17 يضيف النهضة الهدف 4 وقبل النهاية يسجل الخامس لينهي المباراة بفوز على الجبلين 5×2 .

• النهضة إلى المركز السادس و 27نقطة .

• الجبلين إلى المركز الثامن و23نقطة .

• سجل أهداف النهضة المحترف البرازيلي برونو هاترك و عبدالله الزيد ونواف القحطاني هدف لكل منهم .

• قدم حارس النهضة الجديد نواف اليامي مستوى جيد .

مصدة x الصقور

• الملعب صالة مدينة الملك خالد يرحمه الله بتبوك .

• الوقت 3عصرا .

• مصدة طموح تحسين مركزة والتقدم إلى الأمام .

• الصقور تأدية واجب فقط وتحسين مشاركة لفريق الصقور .

• الصقور بلا نقاط إلى هذه الجولة .

المباراة كانت مفاجئة لمصدة الذي كان يتوقع ان الصقور صيد سهل لكن المباراة دخلت في مرحلة صعبة جدا على مصدة الذي تمكن من الفوز 5×4 بصعوبة كبيرة .

• مصدة بهذا الفوز إلى المركز الثالث و 38نقطة .

• الصقور إلى الهبوط بدون أي نقاط .

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العرض x المجد

الملعب صالة نادي المجد بينبع

الوقت 4عصرا .

المباراة سيطر عليه فريق العرض من البداية وكان واضح الرغبة الكبيرة بالفوز من فريق العرض والتقدم إلى المراكز الأربعة في صدارة الدوري المجد لم يظهر بصورة جيدة نهائيا .

• العرض إلى المركز الخامس و 36نقطة .

• المجد بقي في المركز 11 و13نقطة .

• العرض لايزال يقدم مستويات كبيرة وجميلة .

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مباراة الخالدي x رضوى

تمكن الخالدي من الفوز على فريق رضوى 8×3

• الملعب مدينة الملك خالد بتبوك .

• التوقيت الساعة 4:30 عصرا .

• الخالدي خسر المباراة المؤجلة أمام مصدة 10×8 .

• رضوى تعادل مع المجد 5×5 في المباراة الماضية .

المباراة كانت من طرف الخالدي الذي تمكن من تسجيل 8 أهداف في مرمى رضوى .

• بهذا الفوز الخالدي إلى المركز السابع و 25نقطة .

• رضوى يدخل مرحلة الخطر والهبوط التاسع و20 نقطة .