اخرتها وداد سيري تنصح البنات ” شف وجهة العنز واحلب لبن “

نايف السالم(صدى):

حاولت وداد سيري المتسابقة في برنامج ” عرب جوت تالانت ” أن تشجع الفتيات على الذهاب للأماكن التي تعد من المحرمات في المجتمعات العربية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ” انستجرام ” : بأي مكان لمجرد انه شبابي او مصطلح شبابي غالباً مايرتبط بما هو عهر للاسف كل من ينبح من داخله يكون على درايه تامه بالفسق لانه قاعد يناقض افعاله فقط.

وأضافت :عموما حياتي من اختياري وكلام بعض المخلوقات تزيدني عناد فقط لاغير انا متصالحة جدا مع نفسي وراضيه عن كل تصرفاتي ولم ولن ابحث عن رضا الناس اطلاقًا.

والنصيحة الغريبة العجيبة من الفتاة والتي منذ ظهورها الأول خرجت عن الخجل باعلانها على الهواء للفنان ناصر القصبي بحبها له؛ كما دئبت خلال الفترة الماضية بالخروج بفديوهات لا تنم عن الحياء الذي يميز الفتيات العربيات، حيث ينطبق على نصيحة وداد سيري المثل الشعبي الذي يقول: شف وجه العنز واحلب لبن.