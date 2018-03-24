الأرجنتين يصل مدريد لمواجهة إسبانيا

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني، اليوم السبت، إلى العاصمة الإسبانية، مدريد لمواجهة منتخب لاروخا، ضمن استعدادات المنتخبين لفعاليات كأس العالم 2018.

وتأكد غياب أنخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب التانجو، عن المباراة حيث أصيب في المنطقة الخلفية للفخذ الأيمن، خلال مشاركته في ودية الأرجنتين وإيطاليا، التي جمعتهما، أمس الجمعة، انتهت بفوز التانجو بثنائية دون رد.

وأسفرت قرعة المونديال، عن وقوع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة، رفقة أيسلندا، كرواتيا ونيجيريا، بينما يأتي المنتخب الإسباني، في المجموعة الثانية رفقة البرتغال، والمغرب وإيران.