مساعد صحة الطائف يطلق فعاليات يوم الدرن العالمي

حسين العلي(صدى):

اطلق مساعد مدير صحة الطائف للامداد والتموين متعب الجعيد فعاليات اليوم العالمي للدرن 2018 بصحة الطائف وذلك في جوري مول بحضور مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي وعدد من قيادات الصحه .

واستعرض الجعيد المعرض المصاحب بتنفيذ وحدة الدرن وبمشاركة ادارة العلاقات والتوعيه الصحيه بصحة الطائف والذي يضم العديد من البرامج والفعاليات التوعويه بمرض الدرن ومسبباته وطرق الوقايه والعلاج وارشاد المتسوقين والمجتمع لاحدث سبل الوقايه .

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي متحدث الصحه في الطائف مؤكدا على اهمية تكثيف البرامج والفعاليات التوعويه والتي تستهدف افراد المجتمع تماشيا مع توجيهات الوزاره الراميه الى زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع .

واضاف الربيعي انه يجري العمل على تشكيل مراكز توعويه ثابته في الاماكن والتجمعات تهدف الى تامين خدمات صحيه للمجتمع وبرامج تثقيفيه وتوعويه مباشره تعرز من مناعة المجتمع صحيا.

