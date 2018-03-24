بالصور.. تشيع جثمان لاعب المنتخب سعود جاسم

نواف السالم(صدى):

أدي جمع غفير عصر اليوم السبت، صلاة الميت على لاعب المنتخب السعودي ونادي القادسية سابقا الكابتن سعود جاسم، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر.

ونعى حساب نادي القادسية السعودي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الكابتن الكبير ونجم الكرة السعودية السابق سعود جاسم.

واللاعب سعود جاسم هو شقيق كل من عبدالله وجاسم ووليد وخالد، أي هو الشقيق الخامس لأربعة.

وكان سعود جاسم من أبرز المهاجمين قبل ظهور المهاجم ماجد عبد الله، وكان يلعب مع نادي القادسية السعودي، ولعب مع الأخضر في العديد من المباريات الدولية، حيث إنه شارك في خليجي 1979 وقد سجل هدفين في مرمى منتخب عمان وآخر في مرمى منتخب البحرين.