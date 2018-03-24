بالصور.. أمانة الشمالية تواصل جولاتها الرقابية اليومية

نايف السالم(صدى):

تواصل الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الحدود الشمالية، جولاتها الميدانية على محال الأسماك والمطاعم والمشاغل النسائية ومحال الخضار ومغاسل الملابس، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين، ضمن جولات الأمانة التفتيشية والرقابية اليومية.

ورصد فريق العمل عدد من المخالفات وجرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحال المخالفة، من تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين للمواد الغذائية.