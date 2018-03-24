بالفيديو والصور.. الأخضر يستأنف تدريباته استعدادا للقاء بلجيكا

طلال الغامدي(صدى):

عاود المنتخب الوطني الأول ، تدريباته ، صباح اليوم السبت ، على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي ، في إسبانيا ، استعدادًا للمشاركة في اللقاء الودي الثاني أمام بلجيكا ، يوم الثلاثاء المقبل ، ضمن المعسكر الإعدادي للمونديال .

وبدأ التدريب بتقسيم المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي ، اللاعبين إلى مجموعتين ، الأولى ضمت اللاعبين المشاركين أساسيًا في لقاء أوكرانيا ، حيث تمثل تدريبهم في الجري حول الملعب ، ومن ثم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني .

وأجرت المجموعة الثانية ، التي ضمت بقية اللاعبين ، تدريبات بدأت بالجري حول الملعب ، ثم تدريبات إحماء ، وبعدها طبق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية التي ركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة ، لتختتم الحصة بتدريبات الإطالة .