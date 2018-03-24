بالفيديو.. استهداف طيران التحالف لميليشيات الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

وثقت طائرات من دون طيار، تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لحظة استهداف مواقع لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة داخل الأراضي اليمنية.

وتمكن طيران التحالف من تدمير مركبات عسكرية، كما استهدفت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي، ودمرت مخزنا للسلاح ومواقع لتجمعاتهم .

وقال مصدر عسكري يمني، إن الميليشيا الانقلابية لجأت إلى التمترس وسط مزارع ومنازل السكان متخذة منهم دروعاً بشرية.