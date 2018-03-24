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  • نشر : منذ 46 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة عصابة للمصلين أمام مسجد

بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة عصابة للمصلين أمام مسجد
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، توثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص، يشكلون عصابة، بسرقة المصلين .
وأظهر المقطع ، أن العصابة تقوم بسرقة المصليين بطريقة منظمة واحترافية، من أمام إحدى المساجد، وتركز على سرقة كبار السن خصوصًا .


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