بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة عصابة للمصلين أمام مسجد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، توثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص، يشكلون عصابة، بسرقة المصلين .
وأظهر المقطع ، أن العصابة تقوم بسرقة المصليين بطريقة منظمة واحترافية، من أمام إحدى المساجد، وتركز على سرقة كبار السن خصوصًا .
♦️"عصابة" تسرق المصلين من أمام المساجد .
أظهرت كاميرات #مراقبة قيام مجموعة من الأشخاص يُشكلون "عصابة" بطريقة منظمة ، وبشكل إحترافي، بسرقة "المصلين" من أمام احدى #المساجد وخاصة كبار السن .
#كيف_نجوت_من_الصحوه pic.twitter.com/uwYf1ExRDx
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2236 ] نشر منذ 4 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل