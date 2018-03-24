بالفيديو.. كاميرا مراقبة توثق سرقة عصابة للمصلين أمام مسجد

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، توثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص، يشكلون عصابة، بسرقة المصلين .

وأظهر المقطع ، أن العصابة تقوم بسرقة المصليين بطريقة منظمة واحترافية، من أمام إحدى المساجد، وتركز على سرقة كبار السن خصوصًا .