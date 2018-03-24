الهلال الأحمر السعودي يشارك في اليوم العالمي للصرع

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في اليوم العالمي للصرع الذي نظمته الشؤون الصحية بالحرس الوطني، من خلال المعرض المقام في هذه المناسبة يوم الخميس الماضي في مستشفى الملك فهد التابع لمدنية الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون للحرس الوطني.

حيث خصصت الهيئة ركن عرضت من خلاله الهيئة أعمالها في المجال الإسعافي والأدوات والقطع الطبية التي تستخدمها الفرق الإسعافية في مباشرات الحالات الطارئة المرضية والإصابات والتي يأتي من ضمنها حالات الصرع، وتم خلال هذه المعرض المقام تعريف الزوار بالخدمات التي تقدمها الهيئة الغير الإسعافية كالبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والدورات والبرامج التخصصية للعاملين في مجال الطوارئ والإسعاف والطب بشكل عام.

وتعد مشاركت الهيئة في مثل هذه المناسبة بشكل مستمر حيث تحرص الهيئة على التواجد من خلال إقامة مثل هذه الأيام العالمية المعارض.