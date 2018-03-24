بالصور.. مواصفات وأسعار ” تويوتا راف فور 2019 ” الجديدة كلياً قبل تدشينها بأيام

نيويورك(صدى):

لطالما عُرفت راف فور بأنها سيارة مميزة في القيام بالوظائف المعتادة، وذلك بدون تقديم أي أجواء من الإثارة، إلا أن تويوتا تنوي تغيير ذلك قريباً.

مظهر جديد عدواني

أجيال راف فور السابقة تصميمها كان تقليدياً، أما جيلها القادم فهو سيستوحي تفاصيله من FT-AC المغامرة الاختبارية، وسينتج عن ذلك تغييرات تتمثل في رفارف منتفخة وقضبان بالسقف وكسوة بلاستيكية بالجانب السفلي للجسد، شبك أمامي مزدوج الشكل، مصابيح ضباب صغيرة وكذلك فتحات للتهوئة بأسفل الواجهة الأمامية.

عند النظر إليها من الخلف سترى نفس المصابيح الخلفية، إلا أنها ستختلف في كونها نحيلة والكسوة البلاستيكية ستكون محدودة عن السابق، مع لمسات تعطي السيارة طابع إف جي كروزر.

الهندسيات

تماماً مثل بريوس وC-HR وكامري وأفالون وكذلك كورولا القادمة، فإن راف فور الجديدة كلياً ستستند على منصة تويوتا المعمارية العالمية الجديدة TNGA والتي بدورها ستوفر تحسناً في تجربة القيادة وتجعلها أكثر ديناميكية ومتعة من أي وقت مضى.

لإبقاء السائقين على المسار الصحيح، ستأتي الكروس أوفر مع نظام استشعار تويوتا للسلامة والمتضمن مكابح الطواريء الذاتية، تنبيه ما قبل الاصطدام مع الكشف عن المشاة، مساعد البقاء في الحارة، مصابيح أمامية تهيء ضوئها ذاتيا، مثبت سرعة متكيّف وكذلك تنبيه مرور المشاة بالخلف.

الداخلية

متوقع أن تحظى الداخلية بشعور فخامة وأحدث المميزات التقنية ويتضمن ذلك شاشة عرض رأسية ونظام معلومات وترفيه Entune 3.0 المدمج به اتصال 4G LTE، واي فاي، أبل كاربلاي، المساعد الرقمي أليكسا والمميزات الأخرى التي رأيناها في أفالون 2019.

مولد الطاقة

ستستمد راف فور الجديدة كلياً طاقتها من محرك “ القوة الديناميكية ” سعة 2.5 لتر 4 سلندر، وهكذا مسمى تشير به تويوتا إلى الصمامات المتغيرة المستمرة، الحقن المباشر، التبريد المتغير باستمرار والضغط العالي؛ كل هذا من شأنه توفير مزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود مع قوة وعزم دوران أعلى.

في حين أن محرك 2.5 لتر سيكون متصلاً بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي اختياري، فمتوقع أن النسخة الهجينة ستستخدم جير متغير باستمرار مع محاكاة نقاط التسارع.

المنافسين وموعد الوصول

تدشين تويوتا راف فور 2019 الجديدة كلياً سيتم في 28 مارس بمعرض نيويورك للسيارات 2019، وبمجرد وصولها إلى الأسواق نهاية الربع الأول من العام المقبل بسعر يبدأ من 89,000 ريال سيكون لزاماً عليها الدخول في منافسة شرسة مع هوندا CRV، مازدا CX-5، شيفروليه إيكونيكس، فورد إسكيب، جيب كومباس، سوبارو فوريستر، نيسان X-Trail، كيا سبورتاج وكذلك هيونداي توسان.