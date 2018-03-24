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بالفيديو.. لحظة مؤثرة لرجل يجتمع بأصدقائه بعد 44 عاما

بالفيديو.. لحظة مؤثرة لرجل يجتمع بأصدقائه بعد 44 عاما
اميرة خالد(صدى):

في مقطع مؤثر يدل على معنى الصداقة الحقيقية التي لاتنتهي ، اجتمع عماني بأصدقائه من الكويت ، بعد فراق دام 44 عامًا .
وأظهر المقطع ، أن هذه السنوات ، لم تذب رابط العلاقة القوية بينهم ، حيث استقبل مجموعة من الكويتيين ، صديقهم العماني أثناء قدومه من المطار ، وبدأوا في الترحيب به بشدة ، تعبيرًا عن افتقادهم له .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 5 دقائق

لا مثل اللقاء

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