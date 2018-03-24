بالفيديو.. لحظة مؤثرة لرجل يجتمع بأصدقائه بعد 44 عاما
في مقطع مؤثر يدل على معنى الصداقة الحقيقية التي لاتنتهي ، اجتمع عماني بأصدقائه من الكويت ، بعد فراق دام 44 عامًا .
وأظهر المقطع ، أن هذه السنوات ، لم تذب رابط العلاقة القوية بينهم ، حيث استقبل مجموعة من الكويتيين ، صديقهم العماني أثناء قدومه من المطار ، وبدأوا في الترحيب به بشدة ، تعبيرًا عن افتقادهم له .
بعد فراق دام 44 عام ..
عماني يلتقي بأصدقائه من #الكويت ..
"الصداقة" الحقيقية لاتنتهي ابداً ❤️ pic.twitter.com/5PDMXkGFH1
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44467 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب ,,
تميم[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 5 دقائق
لا مثل اللقاء