التعاون يسعي لضم شيكابالا

ماجد محمد(صدى):

يسعي مسؤولو نادي التعاون، إلى التعاقد مع المصري محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك المصري المعار إلى الرائد السعودي، وذلك بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي.

ويرغب مسؤولو التعاون في تدعيم صفوف الفريق بلاعب مهاري وذي خبرة كبيرة مثل شيكابالا، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيدًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

يذكر أن التعاون يضم ثلاثة لاعبين مصريين هم: عصام الحضري، ومصطفى فتحي، وعماد متعب، وفي حالة إتمام صفقة انتقال اللاعب الأسمر إلى صفوف التعاون، فإنه سيلتحق بمن سيبقى منهم في الموسم المقبل؛ حيث من المرجح أن يكتفي سكري القصيم بالفترة التي قضاها متعب مع الفريق حتى الآن.