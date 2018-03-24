بالفيديو.. الشايب خربها يوم شاف البنت

اميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لمسن يقوم بمداعبة فتاة من جنسية أروبية.

وظهر الرجل ذو اللحية البيضاء في مقطع الفيديو، وهو يحاول القيام الرقص بطريقة طريفة ؛مما اذهل الفتاة الحسناء وممن حضر طرافة الشايب.