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بالفيديو.. الشايب خربها يوم شاف البنت

بالفيديو.. الشايب خربها يوم شاف البنت
اميرة خالد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لمسن يقوم بمداعبة فتاة من جنسية أروبية.

وظهر الرجل ذو اللحية البيضاء في مقطع الفيديو، وهو يحاول القيام الرقص بطريقة طريفة ؛مما اذهل الفتاة الحسناء وممن حضر طرافة الشايب.

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44467 ] نشر منذ 29 دقيقة

يمكن تحلحلت صواميله ,,

[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 17 دقيقة

تذكر الايام الخوالي… معذور الزين مثل الكهرب …اجل كيف لو شاف. ن..ق..و..د..

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