بالفيديو.. الشايب خربها يوم شاف البنت
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لمسن يقوم بمداعبة فتاة من جنسية أروبية.
وظهر الرجل ذو اللحية البيضاء في مقطع الفيديو، وهو يحاول القيام الرقص بطريقة طريفة ؛مما اذهل الفتاة الحسناء وممن حضر طرافة الشايب.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههخههههه راح ملح الشايب 😁😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44467 ] نشر منذ 29 دقيقة
يمكن تحلحلت صواميله ,,
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2964 ] نشر منذ 17 دقيقة
تذكر الايام الخوالي… معذور الزين مثل الكهرب …اجل كيف لو شاف. ن..ق..و..د..