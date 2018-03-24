بوفون يرشح منتخبات للفوز بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

أثنى حارس منتخب إيطاليا جانلويجي بوفون، على الأرجنتين بعد فوزها على فريقه بثنائية نظيفة أمس، ضمن استعدادات المنتخب اللاتيني للمونديال.

وأكد بوفون، أن الأرجنتين التي يقودها خورخي سامباولي تعد “مرشحة للفوز بلقب المونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا ” .

وفازت الأرجنتين بثنائية نظيفة أمس على إيطاليا على ملعب الاتحاد في مانشستر، وستواجه إسبانيا في ودية أخرى الثلاثاء المقبل في مدريد ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا المقرر انطلاقه الصيف المقبل.

وفي تصريحات عقب المباراة قال بوفون ” علينا تهنئة الأرجنتين، قدمت مباراة كبيرة ” .

وأوضح أن ” الأرجنتين تتحلى بكثير من المهارات.. وتعتمد على لاعبين على مستوى عال ودفاع قوي، فهي مرشحة للفوز بالمونديال بجانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا ” .

ولن تشارك إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاما في المونديال بعد سقوطها في الملحق الفاصل المؤهل أمام السويد في تشرين الثاني الماضي.

وواصل بوفون ” إيطاليا في مرحلة إعادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل للمونديال.. إنها لحظة تاريخية خاصة جدا ولكن في حقبة أخرى قد تكون مباراة إيطاليا والأرجنتين في نصف نهائي أو نهائي مونديال ” .