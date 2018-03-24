بالفيديو.. لحظة سرقة لص لدباب أمام منزل بجدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لكاميرا مراقبة ، رصدت لحظة قيام لص بسرقة دباب من أمام منزل صاحبه بجدة .
وأظهرالمقطع ، كاميرا المراقبة وهي توثق لحظة وصول اللص بسيارة ، حيث قام بسرقة الدباب ، وفر هاربًا .
♦️سرقة " دباب" من امام منزل بجدة .
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة لحظة قيام لص بسرقة #دباب من أمام منزل صاحبه بـ #جدة .
وكشفت الكاميرات لحظة وصول اللص بسيارة وقام بسرقة الدباب وفر هارباً.
#قول_عنك_شي_مايهم_غيرك pic.twitter.com/OuaqihI5nB
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
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