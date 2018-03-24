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  • نشر : منذ 24 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. لحظة سرقة لص لدباب أمام منزل بجدة

بالفيديو.. لحظة سرقة لص لدباب أمام منزل بجدة
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لكاميرا مراقبة ، رصدت لحظة قيام لص بسرقة دباب من أمام منزل صاحبه بجدة .
وأظهرالمقطع ، كاميرا المراقبة وهي توثق لحظة وصول اللص بسيارة ، حيث قام بسرقة الدباب ، وفر هاربًا .


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