بالفيديو.. لحظة سرقة لص لدباب أمام منزل بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لكاميرا مراقبة ، رصدت لحظة قيام لص بسرقة دباب من أمام منزل صاحبه بجدة .

وأظهرالمقطع ، كاميرا المراقبة وهي توثق لحظة وصول اللص بسيارة ، حيث قام بسرقة الدباب ، وفر هاربًا .