بالفيديو.. شاب يمني يقترح طريقة مبهرة وسهله للزواج

اميرة خالد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حوار بين اثنين من الشباب في مقتبل العمر، ودار حوار بينهما حول كارت.

وقال أحدهم يدعي الشيخ محمد، أنه يخدش كارت اخذه من عاقل الحارة يشتري من خلاله الغاز معربًا عن حزنة من الحالة التي وصل إليها الشعب في اليمن، موضحًا أن كل شيء أصبح بواسطة الكارت ( الكهرباء، والغاز، والمياه .. ساخرًا حتي الزوج سيصبح بالكارت).

كمتا رد ” محمد ” علي سؤال صديقة حول الزواج، أفصح أنه أصبح جنان في جنان مشيرًا إلي أن له شخص عندما تقدم لفتاة طلبت منه مليون مهر، موضحًا أن ربما سر ارتفاعها هو أنها وكالة موضحًا وليس بها أي عيوب ” مثل السيارة ” .

واقترح ” محمد ” أنه يجب الزواج عن طريق الكارت، بعد الكشف عن عاقل الحارة يحدد الشروط ومن خلال الكارت ينتظر دورة مشيرًا إلي أن كل واحد ينتظر دورة.