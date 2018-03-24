بالصور.. مواصفات وأسعار ” نيسان ألتيما 2019 ” الجديدة كلياً قبل تدشينها بأيام

أماني الغامدي(صدى):

مبيعات الـ SUV والكروس أوفر تواصل نموّها، وبالمقابل يتناقص الإقبال على قطاع السيدان متوسط الحجم وبالتالي كان لزاماً أخذ صانعات السيارات الأمور إلى مستوى جديد، ورأينا ذلك في تويوتا كامري وهوندا أكورد بتصاميمهم العصرية الرشيقة مع تحسين تجربة القيادة والأداء القوي.

والآن نحن نقترب من أن نكون على موعد مع ألتيما 2019 الجديدة كلياً، والتي ستسعى بها نيسان للحاق بالركب والمنافسة على الساحة العالمية.

تصميم ديناميكي

للوهلة الأولى، قد تظن أنها ماكسيما مصغّرة، ولكنها ليست كذلك فهذه لغة تصميم نيسان الجريئة Vmotion والتي نراها في الشبك الأمامي الضخم الذي على شكل V وفتحات التهوية السفلية والمصابيح الأمامية الـ LED التي تبدو محفورة بجسم السيارة، كما أن هنالك انبعاجات بالرفارف الأمامية تمتد حتى نهاية الأبواب الخلفية وكذلك انبعاجات أخرى تمتد حتى المصابيح الخلفية.

جوانب ألتيما 2019 ستبدو متشابهة للغاية مع ماكسيما، في حين أن خط السقف سيكون فاست باك ينحدر إلى الخلف برشاقة، وبالنسبة لمصابيحها الخلفية سيكون تصميمها متقارب مع أودي، بالإضافة إلى عادم مزدوج.

الداخلية والمعمارية

سيتم إعادة تصميم المقصورة بالكامل لتصبح راقية عالية الجودة، مع قدومها بشاشة نظام معلومات وترفيه تبدو مثل التابلت ومقبضين وصف أزرار، ومقود مسطّح يبدو مثل المستخدم بمازدا وكذلك سيتوفر زر تشغيل-إيقاف.

ستبقى ألتيما 2019 مستندة على منصة D المستخدمة بماكسيما ومورانو مع زيادة طول قاعدة العجلات لمزيد من الراحة للركاب، مع إتاحة نظام دفع رباعي للسيارة.

مولدات الطاقة والتقنيات

أكدت نيسان رسمياً قدومها مع خيار لنظام الدفع الرباعي، ومتوقع أنها ستتاح بالمحركات المعتادة 2.5 و3.5 لتر مع جير CVT متغير باستمرار مع زيادة الأداء وتحسين الاستهلاك للوقود مع العلم أنهما يتوفران حالياً بقوة 179 و239 نيوتن.متر وكذلك 270 و339 نيوتن.متر على التوالي، وإلى جانب ذلك فإنه يحتمل طرح نسخة بمحرك تيربو 4 سلندر وأخرى هجينة.

ستتوفر ألتيما 2019 قياسيا بأحدث التكنولوجيات المساعدة للسائق عبر نظام بروبايلوت، ما يعني إمكانية قيام السيارة بتوجيه نفسها بنفسها والفرملة والتسارع ببعض الحالات بالطرق العامة والسريعة.

المنافسين

ستصل ألتيما 2019 على الساحة لتحظى بصراع قوي مع منافسين حصلوا على تغييرات جديدة مؤخراً، ويتضمن ذلك تويوتا كامري وهوندا أكورد ومازدا 6 وشيفروليه ماليبو وكيا أوبتيما وفورد فيوجن وفولكس فاجن باسات.

هذا ومن المقرر تدشين نيسان ألتيما 2019 الجديدة كلياً في مطلع 2018 ربما في معرض ديترويت للسيارات المقرر انطلاق فعالياته في 15 يناير، على أن تصل للأسواق العالمية في نهاية العام نفسه بزيادة تقدر بـ 300$ في سعرها، أي أنها قد تبدأ من 77,000 ريال بالسعودية في وكالة العيسى للسيارات.