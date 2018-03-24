الزهراني: الرفاهية هي مشكلة الرياضة في المملكة

ماجد محمد(صدى):

طالب عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق محمد الزهراني الوسط الرياضي بشتى أطيافه بأهمية استعادة البساطة في التعامل مع كرة القدم ورياضتنا بصفه عامة، وقال: ”

قال محمد الزهراني عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، إن التعامل مع كرة القدم والرياضة يجب أن يكون ببساطة.

وأوضح : ” الرفاهية المبالغ فيها التي تحكم كرة القدم حالياً هي من تسببت في تدهور الكرة السعودية ولذلك فإن البساطة في التعامل مع هذه اللعبة هو الحل الوحيد لاستعادة ما كان عليه الوضع بالسابق “.

وتابع: ” التضخم المالي الذي تشهده الكرة السعودية أحد أهم العراقيل التي تحاول هيئة الرياضة معالجتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون الأندية وهو الطريق الوحيد للاحتراف الحقيقي وأقصد به الاحتراف الفني وليس المالي “.

واختتم حديثه : ” الكرة السعودية تعج بالمشاكل ومنها المنشآت والديون وطريقة حلها وخلق ضوابط تمنع تكرارها، وتطوير الحكم السعودي واحترافه، والحقوق المالية وتأخر الصرف للأندية، إذا استثنينا الموسم الحالي والذي شهد ضخاً مالياً كبيراً من قبل رئيس الهيئة العامة الرياضة تركي آل الشيخ والذي قدم دعماً لا محدود للأندية، ولكن هذا الأمر لن يكون مستمراً ” .