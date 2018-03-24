10 خدع مطبخية توفر لك الوقت والمال

متابعات(صدى):

لا شيء أكثر إزعاجًا للمرأة من التفكير يوميًا ماذا ستكون وجبة الغذاء غدًا؟، يليه إلقاء بقايا الطعام الممزوج بساعات التعب والتفكير والمال الذي كلفته الوجبة.

كشفت ” ليندا كوهين ” ، خبيرة التغذية، عن 10 خدع توفر للمرأة الكثير من الوقت والمال، ولعل المستفيدة في المقام الأول هي المرأة العاملة بالطبع، قائلة إن استخدام الثلاجة بشكل فعال سيوفر لك الوقت والمال، مشيرة إلى أنها تجمد جميع أنواع الوجبات من الخبز إلى الأعشاب، ولكن لكل نوع طريقة خاصة به.

1- اللبن:

أول الأشياء التي قد لا تعريفينها، أنه يمكن تخزين اللبن في مكعبات الثلج، ثم استخدامه يوميًا في كوب الشاي أو القهوة بالحليب الخاص بك صباحًا.

2- الفاكهة:

اشتري الفاكهة بكمية كبيرة في موسمها، بحيث يكون سعرها رخيصًا، وخزنيها في الفريزر لحين الحاجة إليها، الفراولة على سبيل المثال، يمكنك استخدامها لعمل سموثي الفراولة.

كذلك العديد من أنواع الفاكهة التي يمكن استخدامها في العصائر أو الحلويات، كالليمون الذي يكون غاليا جدًا في غير موسمه.

3- العصائر:

جمدي العصائر في علبة مكعبات الثلج لحين الحاجة إليها، ويمكن استخدامها على السلطة.

4- قشر البيض:

اغلي قشر البيض، ثم حمصيه ودقيه، احتفظي به في الفريزر أو الثلاجة، ضيفيه على الكيك أو المعجنات، فهو ثري جدًا بالكالسيوم، ولا يغير من طعم الوجبات.

5- المعكرونة:

ضعيها في الأكياس الخاصة بالفريزر، واخرجيها وقت ما تحتاجي إليها، وسخنيها، سيكون طعمها لذيذًا كأول مرة.

6- الأعشاب الخضراء:

لا تتركي البقدونس والنعناع يذبلان في آخر درج من الثلاجة، قومي بدلًا من ذلك بحفظهما في الفريزر، ذلك سيعطيهما عمرًا أطول.

7- البيض:

اكسريه واخفقيه، ثم جمديه، وفي أي وقت تحتاجي للأومليت سيكون جاهزًا في ثوان.

8- تحولت بقايا الخبز إلى فتات خبز:

لا ترمي الخبز الذي جف، بل اطحنيه واحتفظي به، ضيفيه على وجباتك للحصول على “القرمشة”، يمكن استخدامه كبقسماط من أجل البانيه أيضًا.

9- الموز الناضج:

جمديه في الفريزر، واستعيني به في عمل الآيس كريم.

10- التمر:

استخلصي نواة التمر واطحنيها، ثم استخدميها كالقهوة، واستخدمي التمر نفسه في عمل العجوة.

