السجن 8 أعوام لامرأة قتلت 5 من أطفالها فور ولادتهم

باريس(صدى):

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن 8 أعوام على سيدة تدعى رومانا كانيتي البالغة 37 عامًا، والتي قامت بقتل 5 من أطفالها فور ولادتهم وحفظ جثثهم بالثلاجة.

وتعود التفاصيل، إلى عام 2015 عندما عثرت إحدى بنتيها على جثة لرضيع صغير فى ثلاجة بمنزلها فى بلدة لوشيه جنوب غربى فرنسا، وأبلغت والدها بذلك، حيث انتقلت الشرطة إلى المنزل، وأثناء تفتيشه عثرت على جثث مجمدة لأربعة أطفال رضع آخرين.

وأكد زوج الجانية أنه لم يكن لديه علم بذلك؛ حيث أوضح التحقيق أن الأم قتلت غرقًا بالحمام، خلال الفترة ما بين 2005 و2015، خمسة من أطفالها الرضع فور ولادتهم، مبررة أن ذلك لأن فكرة الحمل كانت مرفوضة أمامها فلم تجد هناك حل أمامها غير ذلك.