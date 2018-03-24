” عصا ” المعرفة والقراءة تحمل مسنا على التجول في معرض الرياض الدولي للكتاب

صالح بن دايل(صدى):

حظيت صورة مسن يتوكأ عصاه في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 م بإعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأظهرت الصورة التي وثقها نمر السميري، مصور وزارة الحرس الوطني ووكالة الأنباء السعودية (واس)، الزائر المسن وهو يستعرض عناوين بعض الكتب، في دلالة واضحة على أن حب القراءة والبحث عن المعرفة لا عمر له .

فيما كان التعليق الأبرز على الصورة التي أُختيرت من قبل لجنة التحكيم كواحدة من أجمل الصور بمعرض الكتاب؛ هو التساؤل عن حال البعض من الشباب مع الكتب وتراجع اهتمامهم بها، بل وانصرافهم وانشغالهم ببرامج تقنية حديثة عديمة الفائدة.

