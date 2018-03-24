أم تستغل أطفالها جنسيا للحصول على المخدرات والمال

واشنطن(صدى):

قامت سيدة أمريكية من ولاية ويسكونسن، بإجبار طفليها اللذين تتراوح أعمارهما بين 6 و9 سنوات، على القيام بأفعال جنسية مع رجل، بالإضافة إلى تصويرهما بدون ملابس، وذلك من أجل الحصول على مخدر الكوكايين والمال.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن والدة الأطفال البالغة من العمر 39 عامًا، كانت حاضرة وشاهدة خلال الاعتداءات، فضربت أطفالها بمضرب البيسبول عندما دافعا عن نفسيهما.

وأشارت إلى أن الأم تواجه حكمًا بالسجن لـ80 عامًا إذا تم إدانتها بالاعتداء الجنسي المتكرر على طفل، لكونها طرفًا في جريمة.