آلام الركبة تعرضك لخطر الاكتئاب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، أن آلام الركبة الناتجة عن هشاشة العظام، لا تؤثر فقط على السلامة الجسدية، بل يُمكن أن تؤثر أيضًا على الصحة النفسية.

حيث يعاني نحو 13% من النساء و10% من الرجال في سن الستين أو أكثر، من الآم الركبة بسبب هشاشة العظام.

وأوضح الباحثون، أن التهابات المفاصل التى ينجم عنها تلف الغضروف والإصابة بآلام مستمرة في الركبة، يُمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.

وبيَن الباحثون، أن 12 % من الذين طبقت عليهم الدراسة، يُعانون من آلام الركبة أثناء النوم، أو يضعون جوارب لتدفئتهم، أو يستخدمون أدوية لعلاج آلام الركبة، لافتين إلى أن المبلغين عن تلك الأعراض، ظهرت لديهم بوادر الإصابة بالاكتئاب.

وتوصلت الدراسة، إلى أن كبار السن الذين يُعانون من آلام الركبة، معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب.