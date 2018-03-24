بالفيديو.. نهاية مأساوية لطفل حاول تنفيذ مقلبا مرعبا في شقيقته
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يتعرض لنهاية مروعة عندما حاول تنفيذ مقلب مرعب بشقيقته.
أظهر مقطع الفيديو المتداول الفتاة وهي تمسك آلة حادة في يدها ويبدو أنها تحضر الطاولة لتناول العشاء وعندما طلبت امها منها أن تنظر للخلف وجدت شقيقها الأصغر يرتدي وجه مرعب مما أثار فزعها وقامت بضربه بقوة شديدة مما تسبب في سقوطه على الأرض.
فتامين ((و))ومن الحب ماقتل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 35 دقيقة
بعض المزح ماله داعي
لكن جته ضربة عمره ماينساها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44459 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللعب يلعب على هله ,,