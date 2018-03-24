” آبل ” تطلق تحديثا جديدا بالرموز التعبيرية لذوي الاحتياجات الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

أثار التحديث الجديد الذي قامت به ” آبل ” ، بالرموز التعبيرية، دهشة الكثيرين، فهي رموز تعبر عن الأشخاص، من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد 13.3 مليون شخص، بالمملكة المتحدة، يعاني من إعاقة، وهى نسبة كبيرة من الأشخاص، كانوا لا يستطيعون التعبير عن حالتهم، باستخدام رمز تعبيري.

وفي هذا السياق، ذكرت ” آبل ” أنها قدمت اقتراحًا، لمؤسسة Unicode Consortium، ويتضمن 13 رمزًا تعبيريًا جديدًا؛ لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويجدر الإشارة إلى أن ” آبل ” ، أوضحت دعمها للمجلس الأمريكي للمكفوفين، ومؤسسة الشلل الدماغي والجمعية الوطنية للصم، عند إنشاء الرموز الجديدة، حيث تتميز الرموز التعبيرية من الرجال والنساء، في نوعين مختلفين من الكرسي المتحرك، بالإضافة إلى رموز نوعين مختلفين من الكلاب الخدمية، والأشخاص الذين لديهم مساعدات المشي، ونوعين من الأطراف الصناعية.