مجهولون يقومون باغتصاب مراهقة وتصويرها ” لايف ” على فيسبوك

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير، عن قيام مجهولون باغتصاب فتاة في الخامسة عشرة من عمرها للاغتصاب في مدينة شيكاغو الأمريكية؛ حيث قاموا ببث الواقعة بشكل مباشر على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

وأضحت الشرطة في المدينة الأمريكية أنه شاهد نحو 40 شخصًا الجريمة في بث مباشر عبر الشبكة الاجتماعية، ولكنها قامت بحذف الفيديو من صفحات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن البحث جاري عن الجناة والتحقيقات مستمرة.

ومن الجدير بالذكر، إنه قام أربعة أشخاص، يناير من هذا العام، بتعذيب شخص معاق على ضفاف بحيرة ميشيجان وقاموا بعرض ذلك بشكل مباشر عبر فيسبوك لايف في حادثة مماثلة.