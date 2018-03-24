راكيتيتش: كرواتيا لم تستعد بعد للمونديال

نواف السالم(صدى):

يرى لاعب برشلونة الكراواتي إيفان راكيتيتش، أن منتخب لاده لا يستطيع المشاركة في مونديال روسيا 2018 الأن.

وقال ” راكيتيتش ” ، إن منتخب بلاده غير مستعد بعد لخوض كأس العالم بروسيا، مشددًا على أنهم بحاجة للعمل على كثير من الأمور للاستعداد جيدَا.

وأضاف عقب الهزيمة في مباراة بيرو الودية بهدفين نظيفين: ” اليوم لوحظ أنه علينا العمل على كثير من النواحي ولكن هناك الكثير من الوقت حتى المونديال “.

واشار إلى أن اللاعبين يريدون الاستعداد بشكل جيد للودية المقبلة أمام المكسيك المقررة الثلاثاء المقبل، مضيفًا : ” استحوذنا لكن دون الحصول على فرص واضحة لإمكانية التسجيل “.

وتقع كرواتيا في المجموعة الرابعة أمام الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا، في مونديال روسيا.