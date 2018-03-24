الجيش اليمني يحرر معسكر ” طيبة الإسم ” الاستراتيجي بالجوف

سعيد العجل(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي صباح اليوم من تحرير معسكر ” طيبة الإسم ” الاستراتيجي من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف.

وتأتي أهمية معسكر ” طيبة الإسم ” الاستراتيجي في أن المليشيات كانت تستخدمه كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق إذ أنه يفصل بين محافظتي صعدة والجوف.

وبتحرير معسكر ” طيبة الإسم ” ستتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشات من منطقة الظهرة ووادي القعيف.

وكانت انطلقت عملية عسكرية واسعة قبل أيام تمكنت فيها قوات الجيش من استعادة مساحات واسعة في مديرية برط العنان ووصلت إلى منطقة بروم جنوب معسكر طيبة الإسم.