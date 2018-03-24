” البيئة ” : لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ ١١٧٦٧ عينات، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة، في حين جرى التخلص من ٥٢٤٧٩٦ طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها استفسارين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.