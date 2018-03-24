بالصور.. تشغيل محطة معالجة مياه الصرف ببيش وزراعة 500 شجرة في محيطها

سعيد العجل(صدى):

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس الأول التشغيل التجريبي لمشروع محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 2000م3 يومياً بتكلفة إجمالية بلغت 5،687،604 ريال بمحافظة بيش ضمن مشاريع الوزارة بحضور محافظ بيش الاستاذ حسن أبو شرحة ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر .كما ودشن محافظ بيش مشروع حملة التشجير بموقع المحطة ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 4 ملايين شجرة حتى 2020 إذ سيتم زراعة 500 شجرة بموقع مشروع محطة الصرف الصحي بمحافظة بيش.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المهندس بندر جبر بأن تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في إغلاق مرامي الصرف الصحي بجميع محافظات المنطقة .

وأفاد أن المحطة تعمل بنظام الأغشية الحيوية ّMBR لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبلها المحطة عن طريق الوايتات ومعالجتها ثلاثيا، ليتم إستخدامها في الأغراض الصناعية، ورى المسطحات الخضراء، والحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

